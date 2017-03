publié le 13/03/2017 à 13:06

Les images sont inédites. "J’ai une séquence extraordinaire, que j’ai filmée par hasard dans la Synagogue de la victoire, au soir des grandes manifestations du dimanche". Le moment d'émotion dont parle l'ancien député socialiste et proche du Président Julien Dray fait partie du documentaire "François Hollande, le mal-aimé", réalisé par Jean-Michel Djian, à voir ce lundi 13 mars 2017 sur France 3.





On y voit le président de la République serrer dans ses bras pendant de longues secondes le frère de l'une des victimes de la prise d'otages de l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, perpétrée le 9 janvier 2015. Sur ces images tournées 2 jours plus tard, le 11 janvier, date de l'hommage aux victimes des trois attentats commis début janvier 2015 à Paris, François Hollande apparaît touché.

Après un moment de silence, le Président prend le visage du jeune homme dans ses mais et lui murmure : "C'est à toi de vivre maintenant pour ton frère". Pour Julien Dray, "c'est une séquence terrible, où il (François Hollande, ndlr) parle au jeune. On est dans l'intégralité totale d'un personnage qui vit ce drame", explique-t-il dans le documentaire. Invité dans l'émission C à vous sur France 5, le réalisateur Jean-Michel Djian indique avoir demandé l'autorisation de diffuser ces images à Julien Dray, "l'idée étant de montrer un personnage qui a une vraie humanité". "C'est cela qui est curieux, explique-t-il, on ne lui reconnaît pas cette humanité mais il l'a", assure Jean-Michel Djian.