publié le 13/03/2017 à 10:45

Pour François Fillon, il n'y pas de doute : il est le seul candidat à pouvoir "incarner une vraie rupture" pour redresser l'économie. Le candidat de la droite et du centre a détaillé son programme économique dans Les Échos. "Si je suis élu, j'aurai avec moi une majorité parlementaire, ce qui ne serait le cas ni pour Emmanuel Macron, ni pour Marine Le Pen", déclare-t-il.



Contrairement à ce qu'affirmait Alain Juppé, il n'y a pas de "radicalisation" des électeurs Les Républicains, selon François Fillon. "Mon projet reste et restera celui de la primaire. Nous avons simplement amélioré certains volets, notamment la baisse des charges salariales afin qu'elle bénéficie davantage aux petits salaires. Il s'agira d'un forfait de 350 euros par salarié par an, 700 euros pour un couple, soit un effort substantiel de 7,7 milliards d'euros", explique-t-il. Il attaque directement le programme d'Emmanuel Macron, qu'il juge comme étant une "reconduction de la politique de François Hollande".

Suivez en direct la prise de parole de François Fillon

10h53 - François Fillon détaille aussi ses mesures sur son compte Twitter. Il précise vouloir "25 milliards d'euros d’allègements de charges et de taxes sur tous les salaires".

Je prévois 25 milliards d'euros d’allégements de charges et de taxes sur tous les salaires. @LesEchos https://t.co/ATMTRNHV8Q pic.twitter.com/dSlqFVB7oS — François Fillon (@FrancoisFillon) 13 mars 2017

10h30 - L'image de François Fillon est stable dans l'opinion publique, selon un sondage Elabe publié le 9 mars dernier. Le candidat gagne un point sur un mois, avec 23% des personnes interrogées ayant de lui une image positive, après le rassemblement de soutien à François Fillon organisé dimanche à Paris, puis la décision du comité politique des Républicains, lundi dernier, de le soutenir.





10h - Selon François Lenglet, François Fillon devrait plutôt présenter "des inflexions que des révolutions" de son programme économique.