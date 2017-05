publié le 22/05/2017 à 13:16

Donald Trump est arrivé à Tel-Aviv plein d'optimisme, lundi 22 mai. "Nous avons devant nous une rare opportunité d'apporter la sécurité, la stabilité et la paix dans cette région", a déclaré le 45e président des États-Unis sur le tarmac de l'aéroport international de Tel-Aviv où son avion a atterri peu avant 12h30 en provenance d'Arabie saoudite. Et de poursuivre : "Je suis venu sur cette terre ancienne et sacrée pour réaffirmer les liens indestructibles entre les États-Unis et l'État d'Israël", a-t-il par ailleurs souligné lors de cette brève allocution".



Un peu plus tôt, à bord d'Air Force One, le chef de la diplomatie Rex Tillerson avait souligné qu'il y avait "une occasion à saisir" pour faire progresser les discussions de paix. D'où vient cette confiance de l'administration Trump dans la possibilité de relancer un processus au point mort depuis des années ? "C'est l'environnement, les circonstances dans la région tout entière, c'est ce que le président essaie de mettre en avant durant ce voyage", a répondu Rex Tillerson.

À écouter également dans ce journal :

- Médias : visé par deux motions de défiances, Michel Field a préféré prendre les devants. Le directeur de l'information de France Télévisions a présenté sa démission lundi 22 mai à la présidente du groupe public. La firme subit de fortes turbulences depuis l'annonce mercredi 17 mai de l'éviction de David Pujadas, présentateur vedette du journal de 20 Heures sur France 2.

- Éducation : Quelque 2.000 classes de cours préparatoires dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcée (REP+) effectueront la prochaine année scolaire avec des effectifs de 12 élèves maximum, a indiqué lundi le nouveau ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, conformément aux engagements du président.



- Justice : le procès de Boris Boillon, diplomate ayant défrayé la chronique et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, interpellé en juillet 2013 en possession d'une très grosse somme d'argent liquide, s'est ouvert lundi 22 maià Paris.



- Tati : le consortium associant La Foir'Fouille, Centrakor, Stokomani, Maxi Bazar, candidat à la reprise de Tati et autres enseignes d'Agora Distribution (groupe Eram), a amélioré son offre, proposant de reprendre "une vingtaine de sites supplémentaires", selon une source proche du dossier.



- Parti socialiste : Le Premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis a estimé lundi 22 mai qu'il n'était "pas impossible" que le parti change de nom, affirmant qu'il fallait "prendre en compte" la "demande de renouvellement".



- Économie : le travail le dimanche serait lucratif pour les grandes enseignes. Selon le journal Les Échos, leur chiffre d'affaires augmenterait de 5 à 10% grâce à cette réforme portée par Emmanuel Macron.



- Football : Zinédine Zidane a conduit dimanche le Real Madrid vers son 33e titre de champion en Liga, le premier depuis 2012, en allant battre Malaga 2-0 lors de l'ultime journée grâce à Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.