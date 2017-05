publié le 22/05/2017 à 11:52

L'histoire avait largement fait parler. Boris Boillon, ancien ambassadeur et très proche de Nicolas Sarkozy, est jugé à partir de ce lundi 22 mai pour "blanchiment de fraude fiscale". Cet ancien diplomate avait été interpellé en juillet 2013 avec 350.000 euros et 40.000 dollars en liquide.



C'est cette fois à la justice que l'ancien ambassadeur de France en Irak et en Tunisie devra répondre: l'ex-conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, un temps reconverti dans le consulting, a été cité à comparaître par le parquet pour "blanchiment de fraude fiscale", "faux et usage de faux", "manquement à l'obligation déclarative de transfert de capitaux" et "abus de biens sociaux".

Le code de douanes impose de déclarer tout transfert international en liquide à l'intérieur de l'Union européenne au-delà de 10.000 euros, sous peine d'amende. Le diplomate encourt jusqu'à cinq ans de prison et d'importantes amendes pour les autres chefs de poursuite.



Le procès, d'abord prévu en mars, avait été reporté, la demi-journée prévue ayant été jugée insuffisante par le tribunal correctionnel de Paris au regard de "la complexité du dossier". Les débats se tiendront à partir de ce lundi 22 mai et jusqu'au 23 mai. toute la journée et mardi dans la matinée. Son avocat a exprimé l'état d'esprit de son client : "Boris Boillon n'opposera pas son droit au silence, il veut s'expliquer et mettre à bas les fantasmes du parquet", assure Jean Reinhart, l'avocat de l'ex-ambassadeur.



Boris Boillon avait expliqué aux enquêteurs que ces sommes provenaient de ses activités professionnelles privées en Irak. D'après lui, ces prestations étaient rémunérées en liquide du fait des carences du système bancaire irakien.