publié le 05/01/2018 à 13:22

Le bilan de la tempête Eleanor a été revu à la hausse. Au moins trois personnes ont été tuées et trois sont portées disparues. Les disparus sont un homme âgé de 81 ans dans le village de Lucenay-l'Evêque, au nord d'Autun en Saône-et-Loire et un Allemand de 70 ans qui a pu être emporté en Haute-Marne par l'Aube.



Et alors qu'un pompier volontaire est toujours recherché en Isère après avoir chuté dans un torrent en portant secours à une famille, le préfet de Savoie a annoncé qu'un corps a été retrouvé près du lieu de sa disparition vendredi à la mi-journée.

Dix-sept départements sont toujours placés en vigilance orange pour "Pluie-Inondation", principalement dans l'Est de la France. Si l'alerte aux avalanches est levée dans les domaines skiables, les autorités recommandent aux vacanciers de ne pas anticiper leur départ puisque certaines routes sont en cours de déblaiement.

À écouter également dans ce journal

Transports - Grosse frayeur pour les passagers d'un vol Nice-Francfort de la Lufthansa. Après seulement dix minutes de vol, un violent choc a eu lieu dans l'avion. L'avion a dû mettre fin à sa montée en altitude et rentrer à son point de départ. Il n'y a aucun blessé.



Attentat - La préfecture de Police de Paris a rejeté vendredi les accusations de Mediapart selon lesquelles le renseignement parisien aurait négligé des messages menaçants d'un des auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016 et aurait antidaté des documents pour se couvrir.



NDDL - Édouard Philippe, entame ce vendredi la consultation des élus locaux avant une décision, prévue d'ici la fin du mois, sur la construction ou non de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique).



Politique - Jacqueline Gourault, "Madame Corse" du gouvernement, rencontre aujourd'hui à Ajaccio Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, une première prise de contact depuis l'écrasante victoire aux élections territoriales de ces élus nationalistes qui attendent "un geste politique fort" de l'exécutif.



Santé - Le Conseil d'État doit donner sa décision sur un éventuel arrêt des soins donnés à Inès, 14 ans, dans un état végétatif depuis le 22 juin dernier. Ses parents souhaitent la maintenir en vie, contre l'avis du corps médical.



Diplomatie - Le président turc Erdogan et Emmanuel Macron déjeunent ensemble à l'Élysée. Les deux chefs d'État doivent discuter de la Syrie, de l'Europe mais aussi de la question sensible des droits de l'Homme en Turquie.