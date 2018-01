publié le 05/01/2018 à 09:13

À l'été 2016, la France entière est bouleversée par l'assassinat du père Jacques Amel dans son église, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le religieux est égorgé, sous les yeux de quelques fidèles, par deux tueurs qui se sont connus sur internet. Un an et demi plus tard, Mediapart porte une lourde accusation à l'égard des services secrets français, affirmant que ces derniers ont cherché à étouffer un raté.



Le site d'information relate une scène stupéfiante, le 26 juillet 2016, quelques heures seulement après l'attentat. Celle-ci se passe dans un bureau de la DRPP, les renseignements de la préfecture de police de Paris, l'un des grands services de renseignement français. Penché sur un ordinateur, un officier demande à un agent d'effacer purement et simplement une fiche de renseignement remplie quelques jours plus tôt, et même de l'antidater, pour faire disparaître les traces.

Période de congés à la DRPP

Selon Mediapart, l'agent, spécialisé dans la surveillance d'internet, avait consigné une alerte sur cette note blanche à propos des menaces d'Adel Kermiche, l'un des deux terroristes qui a égorgé le père Hamel. Sur le logiciel Telegram, cinq jours avant l'attentat, le jihadiste avait posté un message audio où il appelait à attaquer les églises. Dans le message, Kermiche évoquait un "carnage possible", en coupant des têtes. "Je vous conseille de taper", poursuit-il en s'adressant à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

À la DRPP, le policier anti-terroriste transmet la note à ses supérieurs hiérarchiques comme le veut la règle mais, toujours selon Mediapart, personne ne la consulte. Plusieurs d'entre eux sont en congés selon le site d'informations. Résultat : l'alerte n'atteindra jamais la DGSI, le service de contre-terrorisme responsable de la zone de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est pour tenter de camoufler cette erreur que la note aurait été effacée. Contactée par RTL ce vendredi 5 janvier au matin, la Préfecture de police de Paris répond n'avoir "aucun commentaire sur des informations issues de sources mal intentionnées".