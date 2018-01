Météo France maintient 17 départements en vigilance orange

publié le 05/01/2018 à 10:38

Quelques heures après le passage de la tempête Eleanor, les conséquences du phénomène climatique continuent de s'abattre sur la France. Vendredi 5 janvier en milieu de matinée, 17 départements métropolitains étaient encore placés en vigilance orange par Météo France, sans nouveau début de suivi.



Plusieurs départements du Sud-Ouest, de l'est et du nord de la France sont concernés par ces mises en garde formulées par l'institut météorologique.

17 départements sont touchés par la vigilance orange "inondation". Il s'agit de la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, le Lot, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Haute-Marne, les Vosges, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Nièvre, l'Yonne, la Meurthe-et-Moselle, du Territoire-de-Belfort, du Doubs, du Jura.

Quatre des départements sont concernés par la double vigilance orange "inondation" et "pluie inondation". Il s'agit du Territoire-de-Belfort, de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura.



Plus aucun département n'est placé en vigilance orange "avalanches", qui concernaient auparavant des départements des Alpes.

17 départements sont encore concernés par la vigilance orange, ce vendredi 5 janvier en milieu de matinée Crédit : Capture d'écran Météo France