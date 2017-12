publié le 27/12/2017 à 13:41

Un accident rare mais aux conséquences dramatiques a eu lieu la nuit dernière au Nord de Macon sur l'autoroute A6. À hauteur de Viré, dans le sens Paris-Lyon, une voiture est entrée sur l'autoroute à contresens. Elle a percuté un autre véhicule. Trois personnes sont décédées : les deux conducteurs ainsi qu'une petite fille âgée de quatre ans. Un garçon de 13 ans se trouve dans un état critique.



L'accident n'a pas pu être évité et pourtant la Clio en cause dans l'accident avait été repérée plus d'une dizaine de kilomètres avant le drame. C'est peu après minuit qu'un automobiliste a appelé la gendarmerie pour signaler un véhicule à contresens sur l’autoroute A40, au niveau de Feillens. Au même moment, un patrouilleur qui faisait sa ronde dans le secteur a également repéré le véhicule. Il a décidé de rouler parallèlement à la Clio, mais dans le bon sens de circulation.

Gyrophare, lumière, klaxon... L'employé de la société d'autoroute a multiplié les signes en direction du conducteur pour lui faire comprendre qu'il est à contresens et qu'il doit s'arrêter d'urgence. En vain. Le chauffard a continué sa route s'engageant, toujours à contresens, sur l'A6. Plusieurs minutes plus tard, le chauffeur de la Clio a percuté de plein fouet un Scénic, avec une famille à son bord. Tout s'est joué en un petit quart d'heure.

Faits divers - Un adolescent de 15 ans a tué sa sœur de 19 ans d'un coup de couteau hier à Sartrouville. Les deux jeunes se disputaient pour un ordinateur. Le suspect a été placé en garde à vue.



Isère - Une marche blanche aura lieu à 15 heures à Pont de Beauvoisin en hommage à la petite Maëlys disparue dans la nuit du 26 au 27 août dernier. Nordhal L., toujours mis en examen, nie les faits.



Météo - Cinq départements du Sud-Ouest, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, sont placés en vigilance orange pour "vents violents".



Travail - Selon le Canard enchaîné, le gouvernement envisage de durcir les conditions de contrôle des chômeurs. Le journal, qui a pu consulter une note confidentielle du ministère du Travail, affirme qu'en cas de recherche insuffisante ou de refus d'offre raisonnable d'emploi ou de formation, l'allocation pourrait être baissée de moitié plus rapidement, voire supprimée pendant deux mois.



Société - La France compte 66.190.280 habitants selon le dernier décompte publié par l'Insee. La population française a augmenté de 1.577.341 million en 7 ans. Un habitant sur cinq vit dans l'une des 100 communes les plus peuplées de France.



Société - Depuis le début de la semaine Lyon, Nantes et Bordeaux testent la pub sur les trottoirs via des marquages publicitaires à la peinture biodégradable, qui ne devront pas dépasser une surface de 2,5 mètres carré et visibles pendant moins de 10 jours. L'expérimentation est prévue pour durer 18 mois avant une possible généralisation.



Rugby - Bernard Laporte vient d'officialiser la nomination de Jacques Brunel au poste de sélectionneur du XV de France. Ce dernier succède à Guy Novès démis de ses fonctions face à un bilan désastreux.