publié le 27/12/2017 à 02:48

Un accident dramatique. Une voiture roulant à contresens sur l'autoroute A6 est entrée en collision avec un autre véhicule provoquant la mort de trois personnes, dont une fillette de 4 ans, dans la nuit de mardi à mercredi 27 décembre au nord de Mâcon. Le choc frontal entre les deux voitures s'est produit vers 00h30 à hauteur de Viré en Saône-et-Loire, dans le sens Paris-Lyon. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture à contresens était conduite par une personne âgée de 69 ans et l'autre véhicule transportait un couple avec trois enfants.



Une fillette de quatre ans a succombé à ses blessures, selon la directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, Marlène Germain. Ce troisième décès s'ajoute à ceux des conducteurs respectifs des deux véhicules impliqués dans la collision.

Outre les trois décédés, un adolescent de treize ans se trouvait toujours dans un "état critique", selon Marlène Germain. Il a été transporté par le Smur (service mobile d'urgence et de réanimation) au centre hospitalier de Mâcon, où avaient déjà été pris en charge un peu plus tôt la mère de famille et le troisième enfant, blessés plus légèrement.

Les circonstances de l'accident à éclaircir

Les circonstances de l'accident, notamment l'endroit depuis lequel la voiture a emprunté l'autoroute à contresens, restent à éclaircir. Peu avant 3h, la circulation était toujours perturbée sur ce secteur, selon le site internet de Bison Futé. Peu avant cet accident, vers 00h20, sur l'A40 près de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, à une trentaine de kilomètres de Mâcon, un autre véhicule a emprunté l'autoroute à contresens, sans provoquer d'accident, selon Bison Futé.