publié le 26/12/2017 à 15:21

Météo France parle d'une "tempête modérée comme il s'en produit quatre à cinq fois par an". Trois départements du Sud-Ouest (Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées) ont été placés en vigilance orange aux vents violents, mardi 26 décembre. Le début du phénomène, causé par la dépression "Bruno", est prévu durant la nuit, à 3 heures, et devrait être terminé à la mi-journée du 27 décembre.



"Les rafales vont atteindre temporairement, 120 à 130 km/h sur la côte, 100 à 110 km/h en plaine et 110 à 130 km/h en moyenne et haute montagne, prévient l'institut météorologique. Une petite amélioration sera ressentie en milieu de matinée sur les départements côtiers puis en fin de matinée sur les Hautes Pyrénées. Cependant, le vent restera soutenu pour une bonne partie de la journée sous averses, avec des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h sur la côte, 80 à 90 km/h en plaine, 110 km/h en montagne. Ce vent fort concernera alors tous les départements au sud de la Garonne jusqu'au golfe du Lion".

Météo France rappelle sur son site Internet les précautions d'usage à observer lors de tels épisodes venteux : "Limitez vos déplacements et renseignez vous avant de les entreprendre. Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers. N'intervenez pas sur les toitures. Rangez les objets exposés au vent. Prenez, si possible, les premières précautions face aux conséquences d'un vent violent dans votre région. Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments".

Vigilance météorologique du 26 décembre à 14h Crédit : Météo France