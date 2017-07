publié le 13/07/2017 à 13:31

Le président américain est arrivé à Paris ce jeudi 13 juillet. Une visite de Donald Trump à l'occasion du centenaire de l'entrée des États Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917. Ils ont choisi les couleurs de la France à leur arrivée à Orly ce matin. Une visite éclair d'une trentaine d'heures très millimétrée. En ce moment, Donald Trump déjeune à l'ambassade des États-Unis avec des militaires américains qui fileront demain. Un déjeuner sous haute sécurité. Le quartier Concorde-Maleleine est quasiment bloqué à la mi-journée. La First Lady s’est quant à elle rendue à l'hôpital Necker-Enfants malades. Une visite organisée par son équipe mais qui n’apparaissait pas au programme officiel.



Donald Trump sera ensuite accueilli aux Invalides par Emmanuel Macron pour des entretiens privés. Les présidents aborderont des sujets sensibles comme l'après État islamique en Irak comme en Syrie. Les deux couples présidentiels clôtureront leur soirée par un dîner d'exception. Un repas cuisiné par Alain Ducasse dans le prestigieux restaurant Jules Verne de la Tour Eiffel. Demain, vendredi, le point d'orgue de la visite sera le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Elysées, où défileront côte à côte des soldats américains et français.

À écouter également dans ce journal :

- Une visite qui fait débat après le retrait de Donald Trump de l'accord de Paris sur le climat. En effet, des manifestations sont prévues ce jeudi en guide de protestation contre la venue du président américain. Christophe Castaner a dénoncé quant à lui une fausse polémique.

- Le chef d'état-major des Armées met une nouvelle fois sa démission dans la balance. Pierre de Villiers souhaite protester contre les coupes budgétaires imposées à ses troupes. Les économies de 850 millions d'euros demandées à la défense en 2017 provoquent une levée de boucliers. Emmanuel macron sait qu'un tel départ serait malvenu auprès de l'armée.



- Paris Match menacé d'être retiré des kiosques. Le parquet de Paris demande le retrait en urgence du numéro de Paris Match d'aujourd'hui des kiosques. L'hebdomadaire à paraître ce jour dévoilait des images issues de la vidéosurveillance de l'attentat de Nice où l'on voit des passants se faire renverser par le camion. Des photos qui "portent atteinte à la dignité des victimes et de leurs proches" selon les associations de victimes.



- Insoutenable aveu d'une mère à Lorient. Cette dernière, âgée de 50 ans, a été placée en garde à vue. Les corps de trois nouveaux-nés ont été retrouvés dans deux de ses congélateurs. Cette femme marin-pêcheur a avoué avoir étouffé ses enfants à la naissance.



- Emmanuel Macron veut relancer l'enseignement de l'Allemand. 1.200 classes bilangues vont rouvrir à la rentrée. Le président voudrait même aller plus loin dès la primaire. Seuls 15% choisissent la langue de Goethe contre 50% pour l'Espagnol.



- Premier jour de grève des pilotes de Hop!, filiale d'Air France. Six jours de perturbations jusqu'à mardi inclus. La compagnie assure 85% des vols.



- Les Français adorent les compléments alimentaires. 28% des Français en achètent régulièrement selon le syndicat national des compléments alimentaires (Synadiet).



- Six cols au programme aujourd'hui. Le Tour de France arrive dans les Pyrénées ce jeudi. La z (Pyrénées-Atlantiques) ce matin et reliera Peyragudes.