Donald Trump est-il un allié de la France ?

publié le 13/07/2017 à 10:45

"Il connaît bien notre pays, il sait où il met les pieds" a assuré Jean-Eric Branaa, maître de conférence à Paris II Assas, au micro de RTL. A peine arrivé sur le sol français à l'occasion de la cérémonie du 14 Juillet, Donald Trump est accueilli par le président français pour deux jours. Une rencontre diplomatique qui interroge la politique étrangère de Donald Trump.



"La France n'est plus la France" avait asséné Donald Trump, il y a un an, après l'attentat qui avait frappé Nice. Une déclaration qui avait choqué, mais pas surpris, le président américain étant un habitué des phrases provocatrices. "Il avait déjà dis cette phrase avant. Ce sont des propos de campagne, il veut attirer les nationalistes dans son jury" a expliqué Jean-Eric Branaa.

Néanmoins, les déclarations du président américain posent la question de la politique étrangère américaine vis à vis de la France. "Un allié ? ce n'est pas si sûr. [...] Trump défend une politique nationaliste et non interventionniste, ce qui crée une vraie différence avec la France". Pour Jean-Eric Branaa, cette rencontre entre les deux présidents peut se révéler constructive, mais pas sur tous les sujets : " sur le commerce ou les grands échanges internationaux par exemple, ils ne s'entendront pas politiquement". Pour autant, cette rencontre diplomatique entre les deux présidents n'a pas pour but d'aborder des sujets trop épineux. Donald Trump et Emmanuel Macron tiendront une conférence de presse jeudi, à partir de 15 heures 30.