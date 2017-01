L'État islamique a perdu un quart de son territoire depuis 2016

En un an, la superficie du "califat" est passée de 78.000 km2 à 60.400 km2. Une perte qui pourrait menacer sa cohésion.

Le recul sur le terrain de l'État islamique (EI) avait été prévu par de nombreux spécialistes, il se concrétise aujourd'hui. Selon une étude publiée jeudi 19 janvier par le cabinet d'analyse IHS Markit, le groupe terroriste a perdu en 2016 23% du territoire qu'il contrôlait en Irak et en Syrie. En un an, la superficie du "califat" autoproclamé par l'EI est passée de 78.000 km2 à 60.400 km2, soit une zone représentant la moitié d'un pays comme la Corée du Nord, explique la firme basée à Londres. En 2015, les jihadistes avaient déjà vu leur territoire fondre de 90.800 km2 à 78.000 km2.



Malgré la reconquête en décembre 2016 de Palmyre, l'EI n'en a pas moins connu en 2016 en série d'échecs militaires, perdant sur le sol syrien les villes de Dabiq ou Minjeb, et en Irak celles de Ramadi ou Fallouja. Selon l'IHS, les pertes territoriales enregistrées par le groupe terroriste ont entraîné des dissensions en interne sur la manière d'y répondre, qui menacent la "cohésion" du groupe.

Éclatement interne de l'EI ?

"Cela fait peser sur le groupe État islamique le risque de défection vers des groupes jihadistes rivaux en Syrie, ou même d'un possible éclatement interne", estime un expert d'IHS, Ludovico Carlino. Alors que des responsables militaires ont annoncé mercredi 18 janvier la libération de la partie est de Mossoul, le cabinet d'analyse estime que la ville irakienne pourrait être complètement reprise "avant la seconde moitié de l'année".



Le reconquête de Raqa, fief de l'EI en Syrie, pourrait quant à elle s'avérer plus problématique, avance cependant HIS, soulignant que la ville constitue "le cœur de l'État islamique". IHS estime ainsi qu'il faudra probablement pour en chasser les jihadistes en 2017 "une vaste intervention au sol" menée par un acteur extérieur comme les États-Unis, la Turquie ou la Russie, et celle des forces du président Bachar Al-Assad.