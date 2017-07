publié le 13/07/2017 à 10:30

La présence d'un président américain le 14 juillet ne s'était pas produit depuis 1989 et le bicentenaire de la Révolution française. George H. Bush y avait à l'époque assisté avec Helmut Kohl et Margaret Thatcher, à l'invitation de François Mitterrand. En 2017, l'invitation de Donald Trump à assister aux célébrations du 14 juillet a pour objectif de commémorer le centenaire de l'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, en 1917.



Plus officieusement, il s'agirait aussi pour Emmanuel Macron d'un biais pour entretenir des liens déjà distendus avec les États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. L'agenda officiel est chargé. Arrivé en France ce jeudi matin à 8 heures, Donald Trump commencera officiellement sa visite présidentielle à 15h30. Avant cela, il prendra ses quartiers dans une résidence de la République française, avec son épouse Melania, rue du Faubourg-Saint-Honoré, non loin de l'Élysée.

À 15h30, le milliardaire américain sera accueilli par Emmanuel Macron aux Invalides, pour une revue des troupes notamment, avant que les deux chefs d'État ne s'entretiennent en tête-à-tête à l'Élysée. Une conférence de presse commune est prévue à 16h30.



Pendant ce temps-là, Melania Trump visitera l'église de Notre-Dame de Paris en compagnie de Brigitte Macron, avant d'effectuer une croisière sur la Seine pendant 45 minutes. Les deux couples présidentiels se réuniront ce soir pour dîner ensemble au restaurant le Jules Verne du chef étoile Alain Ducasse, à la Tour Eiffel.