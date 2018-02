et Stéphane Carpentier

Le déplacement d'Emmanuel Macron en Corse a débuté aujourd'hui par l'hommage rendu au préfet Claude Erignac, assassiné de trois balles dans la tête il y a 20 ans jour pour jour à Ajaccio. Sur les lieux du crime, sa veuve, Dominique, a prononcé un discours poignant aux côtés de ses enfants, alors qu'elle revenait pour la première fois dans la ville depuis ce soir de février 1998. "Oublier un crime est un crime. J'espère que la République ne faiblira jamais en Corse", a-t-elle déclaré.



Emmanuel Macron a pour sa part affirmé que l'assassinat de Claude Erignac "ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas" et d'ajouter que la justice de la République serait "suivie sans complaisance, sans oubli, sans amnistie".

Le chef de l'État doit rencontrer le président de l'Assemblée corse Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni dans l'après-midi.

À écouter également

Économie - Les places boursières mondiales ont dévissé aujourd'hui. En cause, le Dow Jones qui a décroché à Wall Street. La bourse de Paris a ouvert en forte baisse (-3,43%).



Société - Des agriculteurs de la région toulonnaise ont bloqué l'aéroport de Blagnac et un convoi d'un A380. Ils protestent toujours contre une réforme de la carte des zones défavorisées.



Justice - Tariq Ramadan saura aujourd'hui s'il reste en détention. La justice se penche également sur la réservation d'un billet d'avion qui fragilise la version d'une des plaignantes.



Société - Le gouvernement envisage de remettre en place un système de consignes sur certains emballages pour améliorer la collecte des déchets.



Météo - 32 départements du quart nord-ouest de la France sont toujours placés en vigilance orange neige et verglas. La circulation est difficile sur plusieurs axes routiers. Le phénomène devrait prendre fin mercredi matin.