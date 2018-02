Recyclage : et si la consigne revenait à la mode ?

publié le 06/02/2018 à 06:25

Souvenez-vous : jusque dans les années 70, il fallait rapporter au magasin les bouteilles de verre, de lait ou d'alcool, et on vous rendait à l'époque 10 centimes de franc.



Aujourd'hui, ça concerne encore les restaurateurs pour le verre. Pour les particuliers, il existe une consigne sur les bouteilles de gaz. On vous rend 10 euros si vous rapportez votre bouteille de propane au magasin. Il y a aussi une consigne sur les forfaits de ski : les cartes magnétiques sont consignées 3 euros.

En Allemagne, la consigne est beaucoup plus large : elle concerne le verre, mais aussi les bouteilles en plastique et les canettes. Au magasin, vous payez 15 centimes de plus. Et si vous les rapportez, on vous rembourse. Tout cela pour inciter les consommateurs à mieux trier. Et ça marche très bien.

Abandonnée après le Grenelle de l'environnement

En France, seulement 60% des bouteilles et des canettes sont récupérées. Le reste termine à la poubelle. C'est dommage, car ça va encombrer les décharges ou les incinérateurs. Ces déchets coûtent cher à éliminer. Il faut des camions pour les transporter, ça pollue.



La consigne permet de collecter de la matière première pas chère. Quand vous refaites une bouteille en pastique avec du plastique ou une canette avec une canette, vous économisez beaucoup de pétrole. C'est aussi un moyen de lutter le réchauffement du climat.



Au Grenelle de l'environnement, il y a dix ans, l'idée de la consigne avait été adoptée, y compris pour les piles et les batteries. Elle avait finalement été abandonnée.