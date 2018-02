États-Unis : l'affolement gagne Wall Street, le Dow Jones plonge brutalement

publié le 06/02/2018 à 03:38

Panique à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average a soudainement dévissé lundi 5 février en seconde partie de séance et enfoncé en moins d'une heure les seuils des 500, 1.000 et 1.500 points perdus. Au plus bas, il a chuté de plus de 10% depuis son dernier record le 26 janvier. Retransmise en direct sur les écrans de télévision, cette dégringolade retenait à New York l'attention des passants, a constaté un journaliste de l'AFP.



Après un petit rebond en fin de séance, le Dow Jones a finalement clôturé en baisse de 4,60%. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 3,78% et l'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, a cédé 4,10%. La Maison Blanche s'est voulue rassurante en affirmant que Donald Trump se préoccupait des "fondamentaux" de l'économie à long terme qui restent "exceptionnellement forts", selon sa porte-parole Sarah Sanders.

Un revers pour Donald Trump

Donald Trump s'est souvent félicité des bons résultats de la bourse dans des tweets ou des interventions publiques et en a fait un de ses arguments favoris pour séduire les milieux d'affaires lors du dernier forum économique de Davos en Suisse. La Maison Blanche avait assuré lundi matin auprès de la chaîne CNBC "être toujours inquiète quand le marché perd de la valeur".

Mais un porte-parole de l'exécutif, mettant en avant "la fluctuation des marchés à court terme", avait un peu plus tard rappelé que l'économie américaine restait "très solide" et "allait dans le bon sens". Le taux de chômage aux États-Unis est actuellement au plus bas depuis dix-sept ans et la croissance du produit intérieur brut (PIB) s'est établie en 2017 à 2,3%.



Signe de l'inquiétude ambiante dans les salles de marché, l'indice qui mesure la volatilité à Wall Street, le VIX, s'affichait lundi à son plus haut niveau depuis l'été 2015. "On avait perdu l'habitude de voir les indices accélérer du côté négatif", a remarqué Art Hogan de Wunderlich Securities, un vétéran de la place new-yorkaise.

Les bourses de Tokyo et Hong Kong plongent à leur tour

Entamée la semaine dernière, la débâcle a été déclenchée par un regain de nervosité des investisseurs face à la hausse des taux d'intérêt. L'annonce d'une augmentation importante des salaires en janvier aux États-Unis a en effet ravivé vendredi 2 février les craintes d'inflation et la possibilité de voir la banque centrale relever plus rapidement que prévu ses taux.



Emboitant le pas à Wall Street, la bourse de Tokyo a accentué ses pertes au matin du mardi 6 janvier, l'indice de référence Nikkei décrochant de plus de 5%. Dans les premières minutes des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes lâchait 3%, puis 4%, avant de poursuivre sa dégringolade.



La bourse de Hong Kong a elle aussi chuté de près de 4% dès l'ouverture ce mardi, dans le sillage de Wall Street et des autres marchés mondiaux après des mois de forte hausse. L'indice Hang Seng a perdu 3,77% et 1.216,54 points pour s'établir à 31.028,68 points.