et La rédaction numérique de RTL

publié le 06/02/2018 à 12:51

Lissana, une petite fille de trois ans, est morte de la grippe le 30 janvier à l'hôpital d'Aix-Les-Bains en Savoie. Sa famille a annoncé qu'elle déposerait plainte. Ses proches estiment que le Samu a manqué de réactivité.



"Lorsque le Samu a été appelé, Lissana était dans un état semi-comateux avec les yeux perdus et une respiration haletante. Elle avait des diarrhées et des vomissements", témoigne Patrick, le grand-père, au micro de RTL. Au téléphone, la réponse du médecin le déconcerte : "Aucune notion d'urgence, voilà ce qu'a répondu le médecin. On verra demain. Le Samu ne s'est pas déplacé." Lissana est décédée une heure après son arrivée à l'hôpital.

"Je ne sais pas à quoi sert le Samu", s'indigne le grand-père endeuillé. Et de poursuivre : "S'il ne se déplace pas dans ces cas-là, quand est-ce qu'il va se déplacer ? Pour moi, Lissana n'aurait pas du mourir. Je suis dans la haine, je suis bouleversé. On ne peut pas l'accepter. Pourquoi une petite fille de 3 ans meurt d'une grippe en 2018 ? Obligatoirement, il y a eu des manques, de la négligence et du laxisme. C'est pour ça que nous allons porter plainte."



Lissana est décédée d'une grippe le 30 janvier 2018. Crédit : Famille de Lissana