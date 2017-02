publié le 16/02/2017 à 09:41

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a annoncé récemment que l'édition 2018 de la Grande Boucle partira de Vendée. "C'est une bonne nouvelle pour votre région", ose Mademoiselle Jade devant Philippe de Villiers, imité par Laurent Gerra. "Malheureuse fille de radio, je vois que tu n’as toujours pas lu mon pamphlet Les cloches sonneront-elles encore demain ?", lui répond-il. "Si tu avais lu mes prophéties apocalyptiques tu saurais qu’à cause de l’islamisation de notre pays en 2018, le Tour de France ne sera plus le tour de France, même s’il part du Puy du Fou !", clame-t-il.



"Tout d’abord sur leur vélos, nos coureurs auront toutes les peines du monde à avancer, car toutes les roues devront être voilées comme nos femmes sur le bord de la route et la Miss du Crédit Lyonnais", prédit Philippe de Villiers. "Dans les côtes, les grimpeurs seront obligés de pédaler en danseuse du ventre ! Et comme ils devront tous porter la barbe, leurs poils se prendront dans les rayons, ce qui provoquera des chutes mortelles dans les descentes", ajoute-t-il.

"Ce n'est pas tout ! La fameuse caravane du Tour sera transformée en une vraie caravane du désert où tous les véhicules publicitaires seront tirés par des dromadaires et des chameaux", avertit encore Philippe de Villiers, toujours imité par l'humoriste.