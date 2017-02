REPLAY - Ce lundi 13 février, Laurent Gerra imite Jean-Pierre Raffarin, Chevallier et Laspalès, François Bayrou et le couple Macron.

par Laurent Gerra , Jade publié le 13/02/2017 à 09:35

C'est Jean-Pierre Raffarin que Laurent Gerra imite ce lundi 13 février. "Ooooh, ooooh, oooh !", clame l'ancien premier ministre. Quand Mademoiselle Jade lui demande ce qui lui arrive, il répond : "Je hue les journalistes. Allez, huez-les avec moi !".



"Pardonnez-moi, je me croyais encore à Poitiers dans un meeting où j'ai fait huer la presse et où j'ai chauffé la foule comme dans un concert de rock", se confond-il. "Car en dépit des apparences, je suis un rocker, je suis un roller". À propos de roller, pour qui roule-t-il en ce moment ? "Je soutiens François Fillon de toutes mes forces et de façon totalement désintéressée", plaide l'ancien locataire de Matignon.



Mais au cours des primaires, n'a-t-il pas soutenu Alain Juppé ? Après avoir abandonné Nicolas Sarkozy ? Après avoir été le chef de gouvernement de Jacques Chirac ? "Comme vous le voyez, je suis désintéressé, c'est dans ma nature", assure Jean-Pierre Raffarin, toujours imité par l'humoriste. Il avoue que son désintéressement ira "jusqu'au 23 avril environ", le soir du premier tour de la présidentielle. "Ce soir-là, je saurai si je dois soutenir Emmanuel Macron de façon désintéressée", concède-t-il.