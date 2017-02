REPLAY - Au menu ce 15 février : Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Aphatie, Dave, Emmanuel Macron et Stéphane Marie.

par Laurent Gerra , Jade publié le 15/02/2017 à 09:29

C'est Nicolas Sarkozy qui est imité ce mercredi 15 février par Laurent Gerra. "Je crois comprendre que vous voulez parler du déjeuner que vous aller partager avec François Fillon", lance d'entrée Mademoiselle Jade. "Décidément on peut rien vous cacher à vous les journalistes. Bientôt, vous saurez avant moi quelle cravate je vais mettre quand je m'habille le matin. Vous êtes incroyables : vous pouvez pas fiche la paix à deux amis qui ont plaisir à se retrouver autour d’une bonne table ?", lui répond l'ancien chef de l'État.



Un rendez-vous crucial ? "N'allez donc pas toujours chercher midi à 14 heures qui est tombé dans l'oreille d'un sourd", met en garde Nicolas Sarkozy. "Ce qui est crucial pour moi, c'est de réconforter mon ami François Fillon. Et comme en ce moment il est très occupé par la campagne, moi je me suis chargé du menu. Comme en ce moment, il y a plein de choses qu’il arrive pas à digérer, et qui lui restent sur l’estomac, alors j’ai proposé un déjeuner léger", dit-il.



C'est donc un repas à base de canard qu'il a prévu. "C'est bon le canard. Je suis sûr que François va apprécier", assure-t-il. "En entrée, j’ai prévu une salade de magrets de canard aux avocats, mais attention, des bons avocats, pas véreux hein !", s'amuse l'ancien président, toujours imité par l'humoriste.