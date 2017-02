REPLAY - Au menu ce 9 février : un "Secrets de chiottes" de Stéphane Bern, Gérard Depardieu chante pour les enfants, et la "Donald Troup" de Patrick Sébastien.

par Laurent Gerra , Jade publié le 09/02/2017 à 09:50

Stéphane Bern, imité par Laurent Gerra, nous convie à suivre un nouveau numéro de Secrets de chiottes. L'animateur nous emmène dans l'un des endroits les plus secrets de la Ve République. "Je me trouve dans la Sarthe, dans l'escalier tournant du Château de Beaucé, propriété de François Fillon et de son épouse Pénélope", narre-t-il. Quand Mademoiselle Jade fait remarquer que les proches du candidat de la droite à la présidentielle disent qu’il s’agit d’un manoir, voire d’un pavillon, et non d’un château, il rétorque : "Oh, les coquinous ! Ils me font gondoler. Un pavillon ? Ah, Ah, ah, pourquoi pas une bicoque ?"



Nous arrivons sur un palier, face à une porte en chêne. "C'est une porte secrète qui donne sur une échauguette. Je la pousse pour vous", poursuit Stéphane Bern. Nous voici au sommet du donjon. "Admirez ce chef-d'œuvre de la Renaissance, conçu par des émailleurs Sarthois : une cuvette en porcelaine émaillée en forme de pot de rillettes", s'exclame l'animateur, toujours imité par l'humoriste.



"Jadis, Pénélope utilisait du Canard WC pour l'entretien. Mais depuis quelques temps, les époux Fillon ne veulent plus entendre parler de canard", fait-t-il encore remarquer.