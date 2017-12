publié le 19/12/2017 à 09:38

La semaine dernière, le Premier ministre a délocalisé Matignon à Cahors pendant trois jours. Une expérience inédite tentée par Édouard Philippe. Cette délocalisation n'a pas laissé insensibles nos amis les Deschiens. "36 15 qui n'en veut du Édouard Philippe ! Du Édouard Philippe provincial, du Édouard Philippe proche des gens, des vrais gens qui font les commissions, et pas les commissions des finances, non, les commissions au marché avec des poireaux, des carottes et du boudin !", lance François Morel, imité par Laurent Gerra.



"Le Édouard Philippe, c'est un gars important : c'est le premier ministre ! Le tout premier de tous les ministres ! Et pourtant, c'est un gars simple. Et je crois que mon Bruno Lochet, il a eu la chance de le voir en vrai, le Édouard Philippe !", poursuit-il. "Alors comment t'appelles-tu mon Bruno Lochet ?", lance-t-il à son complice. "Bah Bruno Lochet !", lui répond celui-ci, lui aussi imité par l'humoriste.

"Voilà, tu t'appelles Bruno Lochet. Et c'est pas très beau, ça, comme nom Bruno Lochet. Cela sonne mal à l'oreille, Bruno Lochet. C'est raplapla, c'est ramollo !", fait remarquer François Morel. "Alors que Édouard Philippe, ah là c'est autre chose ! On sent le gars qui n'en veut, le gars qui n'a fait des études secondaires. C'est fier et droit, le Édouard Philippe. C'est pas tout mou, tout ratatiné comme Bruno Lochet !", insiste-t-il.

"Et pourtant mon Bruno, toi qui a vu Édouard Philippe, tu peux dire que c'est un gars qui, comme disent les jeunes qui traînent devant le Super U avec les mobylettes guidon torsadés, qui font un bruit épouvantable jusqu'à des 23 heures, 23h30, et vas-y que je te pétarade avec ma 103 SP kité, hein, comme disent les jeunes de Cahors, le Édouard Philippe, c'est un gars qui ne se la raconte pas. C'est un gars qui se prend pas pour la cuisse à Jupiter !", dit encore le leader des Deschiens, toujours imité par Laurent Gerra.