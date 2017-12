publié le 14/12/2017 à 10:00

Depuis la sortie de son livre de pensées sur la philosophie du bonheur, notre ami Patrick Sébastien parfait sa nouvelle image d'intellectuel en animant son café littéraire qu'il a baptisé Couillon de culture. "Salut à toutes et salut à tous ! Aujourd'hui comme on est en période de fêtes, j’ai décidé de consacrer mon Couillon de culture aux idées de cadeaux culturels. Parce que sous le sapin, en plus des cadeaux pour déconner comme les zgegs gonflables ou les faux nichons qui couinent, on peut aussi offrir à ceux qu'on aime des cadeaux qui font du bien !", lance l'animateur imité par Laurent Gerra.



"Alors pour se faire du bien, je reçois que des artistes qui ont sorti un livre ou un disque pour Noël", poursuit-il. "Alors on va commencer avec toi, Dick. Dis-moi Dick, comme ici on est entre potes, tu peux te lâcher et tu peux tout nous dire : pourquoi que tu t'as choisi de t'appeler Bite Rivière ? Pourquoi pas Zob Cascade ou Popaul Torrent ?", demande-t-il au chanteur. Ce dernier, également imité par l'humoriste, lui répond : "Yeaaaah ! Si je m’appelle Dick, c'est à cause de Moby Dick ! Et puis les rivières, ça permet de faire des ponts".

L'animateur, qui a donné la parole à la chanteuse Camille, se tourne ensuite vers Alain Finkielkraut, qui semble vouloir prendre la parole. "Monsieur Sébastien, qu'il soit bien clair que si j'ai accepté volens nolens de participer à votre rendez-vous culturel, c'est uniquement pour parler de mon dernier livre d'entretiens qui s'intitule En terrain miné. Aussi, je vous prierais de faire taire cette pétomane pour le moins incongrue", dit le philosophe, imité par Laurent Gerra.

Patrick Sébastien invite Charlotte Gainsbourg à interpréter un extrait de son dernier disque. Ce qui fait bondir Alain Finkielkraut : "Gna, gna, gna... Pauvre conne ! Monsieur Sébastien, cette midinette interlope sans le moindre filet de voix qui se pâme lascivement dans un franglais digne des réseaux sociaux sur une musique de film français est tout bonnement insupportable".



L'animateur lance alors : "Oh putain, il est tout grognon aujourd'hui mon Finky ! Tiens, pour changer, on va écouter une chanteuse à voix qui est carrossée comme une italienne, c'est Carla Bruni. Vas-y ma Carla, c'est à toi !"