publié le 18/12/2017 à 09:47

Laurent Delahousse a recueilli, dimanche 17 décembre au soir sur France 2, les confidences du président de la République, Emmanuel Macron. RTL vous propose ce qui n'a pas été diffusé de cet entretien. "Emmanuel Macron, bonsoir. Merci d'accueillir, debout ici à l'Élysée, les caméras de 19 heures le dimanche", lance le journaliste, imité par Laurent Gerra. "Je vous en prie, Laurent Delahousse. Mais faites vite, je dois sauver le monde. Make our planet great again !", clame le chef de l'État, lui aussi imité par l'humoriste.



"Justement, vous sentez-vous suffisamment fort pour changer le destin de la planète ?", l'interroge Laurent Delahousse. "Vous savez, mon maître Paul Ricoeur - à ne pas confondre avec Paul Ricard qui, lui, était le maître de Pasqua, Borloo et Renaud - m'a dit ceci : 'Quand je ne serais plus là, le dernier Jedi, tu seras, Emmanuel, la force sera avec toi'", confie le Président.

Que tu es sot ! Je suis ta mère, virgule, Emmanuel ! Brigitte Macron imitée par Laurent Gerra





"Ne ressentez-vous pas parfois le poids de la charge, et même, pour tout dire, une certaine forme de peur ?", lui demande son interlocuteur. "Mon autre maître, Alain Minc, m'a dit ceci : 'La peur est le chemin vers le côté obscur'", raconte Emmanuel Macron.

Tout à coup retentit la musique de la bande originale de Star Wars. "Mais c'est Dark Vador qui approche !", clame Laurent Delahousse, toujours imité par Laurent Gerra. "Je ne tremblerai pas face à la menace fantôme. Qui êtes-vous ?", lance Emmanuel Macron. "Je suis ta mère, Emmanuel !", dit le nouveau venu, dans la voix de Brigitte Macron, imitée par l'humoriste.



"C'est pas plutôt sœur Emmanuelle ?", interroge le Président. "Que tu es sot ! Je suis ta mère, virgule, Emmanuel !", corrige-t-elle. "Ah je t'ai reconnu ! Tu n'es ni ma sœur ni ma mère, tu es ma femme, Brigitte !", clame alors Emmanuel Macron.