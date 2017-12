publié le 13/12/2017 à 09:45

Gérard Depardieu était récemment l'invité de Laissez-vous tenter sur RTL. Il nous a notamment annoncé la préparation d'un film en duo avec Michel Houellebecq. Parmi les projets envisagés, il y a Les Valseuses 2, dont nous nous sommes procurés un bout d'essai. "On est pas bien là ? Décontracté du gland ?", lance le comédien, imité par Laurent Gerra. "J'ai froid !", lui répond Michel Houellebecq, lui aussi imité par l'humoriste.



"Comment ça t'as froid ? T'as déjà un pull et une doudoune ?", lance Gérard Depardieu. "Je sais, mais... j'ai froid", insiste son comparse. "Oh mais tu m'emmerdes à toujours avoir froid ! Tiens regarde la petite shampouineuse, là, elle est mignonne. On va se la taper, ça va te réchauffer. Bonjour mademoiselle, c'est quoi votre petit nom ? Miou-Miou, mais c'est mignon ça", rétorque le premier.

On entend alors un bruit de matelas qui grince. "Elle ferme les yeux ?", demande Gérard Depardieu, toujours imité par Laurent Gerra. "Non", répond Michel Houellebecq. "Elle se mord les lèvres, elle transpire sous les bras ?", demande-t-il encore. "Non", répond toujours l'écrivain, avant de demander : "C'est bon je peux me rhabiller maintenant, j'ai froid ?". Ce qui irrite notre Gégé national : "Oh putain mais il commence à m'emmerder l’écrivain dépressif. Rendez-moi Patrick Dewaere, nom de Dieu !"