publié le 16/01/2018 à 10:04

C'est désormais une tradition. Chaque début d'année, Jean-Marie Le Pen présente ses vœux sur son fameux blog, animé bien entendu par la toujours accorte Marie d'Herbais. "Bonne année 2018, amis du vrai Front, c'est votre Président qui vous parle ! Et bonne année à vous, ma chère Marie", lance l'homme politique, imité par Laurent Gerra.



"Bonne année, Président, et surtout la santé !", lui répond son interlocutrice, imitée par Mademoiselle Jade. "C'est gentil d'y penser, ma chère Marie. Mais croyez- moi, de ce côté-là tout va bien. Bon pied et surtout bon œil !", la rassure-t-il. "Oh, Président ! C'est une de mes blagues préférées. Quelle forme éblouissante !", lance-t-elle.

"Ce qui me met d'humeur badine, ma chère Marie, c'est la mairie de Beaucaire qui a imposé le jambon purée tous les lundis à la cantine. Une sorte de balance ton porc de bon aloi, n'est-ce pas !", raconte Jean-Marie Le Pen, toujours imité par l'humoriste. "C'est si bon, Président ! Je crois d'ailleurs que c'est un maire du Front national qui a eu cette idée", intervient Marie d'Herbais, toujours imitée par Mademoiselle Jade.

"Le Front National, mon parti chéri, dont ma fi... cette dame, n'est-ce pas, madame Bleue, voudrait changer le nom pour l'appeler Le Nouveau Front ! Et pourquoi pas Le nouveau né ou La nouvelle star pendant qu'ils y sont ?", éructe l'ancien leader du parti. "Et j'ai beau crier à la trahison, rien n'y fait. Ce qu'il faudrait pour nous sauver, c'est un homme providentiel", assure-t-il.