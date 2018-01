Laurent Gerra imitant John Rambo : "Quand j'en aurai fini avec lui, on l'appellera Pulco citron"

et Jade

publié le 11/01/2018 à 09:39

Donald Trump a affirmé la semaine dernière que son bouton nucléaire était "plus gros" que celui de Kim Jong-Un. Pour faire le point sur la situation, nous recevons le conseiller spécial du président américain. "Il n'y a pas de point à faire sur la situation, il y a juste un poing à lui envoyer dans sa gueule au petit gros à tête de fesses", lance d'entrée John Rambo, imité par Laurent Gerra.



"Vous ne croyez pas que l'approche diplomatique permettrait d'éviter une guerre ?", l'interroge Mademoiselle Jade. "Aaargh ! Arrête de me faire marrer, merde, ça tire sur mes cicatrices ! Ça fait des semaines qu'on essaye la diplomatie, tu vois bien que ça marche pas. Alors maintenant on va lui parler un autre langage. À partir de maintenant c'est bouton nucléaire contre bouton nucléaire", tonne le militaire.

Quand son interlocutrice lui dit que, présenté comme cela, ça fait un peu "concours de zizi", John Rambo lui répond : "Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais fait la guerre, toi. C'est super important de montrer à l'adversaire qui c'est qui a la plus grosse. C'est ce que m'avait appris mon pote Bobby au Vietnam".

Après avoir évoqué ses souvenirs, John Rambo, toujours imité par l'humoriste, prévient : "Je vais aller lui dire deux mots, au bouffeur de bambous. Je vais lui mettre la tête dans le cul, mais au sens propre, pour justifier sa coupe de cheveux de balais à la chiotte. Et je vais tellement le réduire en bouillie que quand j'en aurai fini avec lui, on l'appellera Pulco citron".