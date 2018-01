publié le 15/01/2018 à 09:50

En fin de semaine dernière, François Bayrou a présenté ses vœux à la presse au siège du MoDem. "C'était un événement considérable. La salle des fêtes du MoDem était bourrée à craquer", raconte le leader centriste imité par Laurent Gerra.



"Tant que ça ?", réagit Mademoiselle Jade. "Absolument. Étaient présents Jean-Pierre Pougnard, éditorialiste à Paris Boum Boum, Bernard Lecocq, rédacteur en chef adjoint à Poules et Jardins, Josette Croquemort, chef du service politique à Crémation Magazine, et MOF", raconte le maire de Pau. "Marc-Olivier Fogiel était là ?", demande Mademoiselle Jade. "Non. Michel-Oscar Faudel, que l’on appelle MOF, et qui fait la pluie et le beau temps dans le journal municipal de mon Pau", lui répond-il.

"Après mon discours fleuve, je n'ai pas lésiné sur le buffet pour montrer aux cadors de la presse nationale que le MoDem était le parti central de la vie politique française, un parti puissant et dynamique", explique François Bayrou. Il poursuit : "Au menu : des tucs goût salé, des Monster Munch goût bacon, et un assortiment de crudités : choux fleur, carottes, radis. Le tout largement arrosé de Champomy".

Qu'a-t-il dit dans son discours ? "Comme le rapporte Le Figaro, qui avait également envoyé son stagiaire de Troisième, j'ai encensé mon Emmanuelounet et son audace. J'ai rappelé l'association inédite, forte et égalitaire entre La République En Marche et mon MoDem", plaide l'élu.



Les personnalités de La République En Marche étaient donc présentes ? "Euh, non ! Christophe Castaner a répondu à mon invitation par un 'Je peux pas, j'ai piscine !'. Quant à Edouard Philippe, il m'a dit, je le cite, 'Je ne vous connais pas, monsieur, il faut maintenant me laisser tranquille !'", avoue François Bayrou, toujours imité par l'humoriste.



"Mais ça n'a pas gâché ce moment fort de l'histoire politique de notre pays. En témoigne le triomphe que j'ai reçu de toutes les stars du MoDem : Marielle de Sarnez, Mauricette Gouttebarge, et bien sûr le doyen Marcel Deneux. C'est d’ailleurs ce dernier, malgré ses problèmes d'arthrite, qui a lancé une chenille de tous les diables. En effet, de cette queue leu leu, il en a pris la tête Deneux", explique encore le centriste.