publié le 12/01/2018 à 09:53

Retour en janvier 1994. Pour le président François Mitterrand, qui écrit à sa maîtresse Anne Pingeot, les préoccupations se font plus politiques.



"Mon Anne, mon chabichou aux petits raisons, mon ouistiti d'amour, en ce mois de janvier glacial, j'ai quelques raisons de me réchauffer le cœur quand je pense à toi bien sûr, mais aussi en lisant les prédictions d'Élizabeth Teissier, la voyante qui lit dans mes boules", déclame l'ex-chef de l'État, imité par Laurent Gerra.

"Elle a fait mon thème astral pour l'année, il n'y a que du bon : une guerre contre la Russie et la Chine qui va regonfler ma cote de popularité, Jean-Edern Hallier qui va se casser le col du fémur, et de grands succès diplomatiques en Afrique (mon domaine réservé)", poursuit-il.



"À propos, que dirais-tu de passer des vacances secrètes au Rwanda ? En mai ou juin, il parait que c'est très vert, qu'on y voit des gorilles", écrit en guise d'invitation François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste, à sa maîtresse.

Fatigué par les dîners en ville, il ne rêve que d'une "escapade dans les Dom-Tom en avion du Glam et en amoureux" : "On pourrait se balader en amoureux avec Baltique, entendre le vent de l'océan et les vagues rugir".



"Tu sais, j'aime l'océan Pacifique, ça me fait quelque chose de magique, il n'y a rien à faire qu'à rêver, prends-moi la main viens danser", écrit François Mitterrand, reprenant les paroles de la chanson de Gilbert Montagné Les sunlights des tropiques.



Il enchaîne : "Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile, prends-moi la main, viens danser. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer, en attendant viens danser".