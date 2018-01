publié le 10/01/2018 à 10:15

"Fumiers !" C'est par sa traditionnelle invective que Gérard Depardieu, imité par Laurent Gerra, fait son apparition. Quand Mademoiselle Jade lui demande ce qui se passe, le comédien demande : "Ah, il n'est plus là le Benjamin Griveaux ?" (en référence au porte-parole du gouvernement, qui était l'invité de la Matinale de RTL, mercredi 10 janvier).



"Non, il a quitté le studio", lui répond son interlocutrice. "Et à quelle vitesse il l'a quitté le studio, hein : à 90 ou à 80 kilomètre/heure ?", tempête Gérard Depardieu. "En tout cas il a eu raison de se manier pour ne pas me croiser", lance-t-il, en référence à la baisse de la vitesse autorisée sur les routes secondaires.

"Encore un coup du gouvernement d'Édouard Philippe ! Déjà qu'on n'a pas le droit de rouler bourré, en plus il faut rouler doucement !", se plaint l'acteur, toujours imité par l'humoriste. "Mais ça sert à quoi, nom de Dieu ? On ne peut même plus téléphoner maintenant que ça va moins vite !", éructe-t-il.

"Je sais bien que ce n'est pas une flèche, le Édouard Philippe. Mais ce n'est pas une raison pour imposer à la France entière d'aller à son rythme !", tacle encore Gérard Depardieu. Cette mesure vise pourtant à réduire le nombre de morts sur les routes. "Et mon cul, c'est de la poularde de Bresse ? Ils font juste ça pour engranger du pognon !", tonne le comédien.