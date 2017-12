publié le 12/12/2017 à 09:53

Le week-end dernier a eu lieu à Paris un hommage émouvant à Johnny Hallyday. Lors de la cérémonie religieuse, en l'église de La Madeleine, plusieurs de ses proches ont tenus à témoigner. Parmi eux figure Patrick Bruel. Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer que son discours était très émouvant, le chanteur, imité par Laurent Gerra, acquièsce : "Ah je me suis vraiment investi dans ces obsèques. J'aurais même pu piloter l'avion. PLC, aéroport, vérifiez votre vis-à-vis ! Vous voulez du poulet ou du poisson ?"



"Je peux tout faire. J'aurais même pu faire un discours en créole aux obsèques à Saint-Barth", lance encore Patrick Bruel. Et d'en faire la démonstration : "Pa ni pwoblem (...) Mi pense fort à doudou Laetitia tout seule dans case. Kole sere, kole sere, c'est bon pour le moral".

"Je me suis ému moi-même à La Madeleine. Vous me connaissez, je suis très modeste, mais je crois qu'on peut dire que c'était le moment le plus beau et le plus fort de cette cérémonie", dit le chanteur, toujours imité par l'humoriste. Mademoiselle Jade lui fait quand même remarquer qu'il y a eu d'autres moments très émouvants également. "Ouais mais sans me vanter, je pense que j'aurais pu tous les remplacer".

"J'aurais pu faire le curé : 'Notre père qui êtes au cieux que votre nom soit sanctifié'. Sinon tu me mets un Perfecto et une chasuble, tu me files un encensoir, je l'agite comme un micro sur scène et je te fais le père Gilbert. Tu me files un manteau trois fois trop grand pour moi et i-Phone 10 et je te fais Claude Lelouch qui filme le cercueil de Johnny en tournant autour. J'aurais pu tout faire !", clame-t-il encore.