La "clause Molière" est-elle en péril ?

publié le 30/11/2017 à 09:29

La fameuse clause Molière pourrait bien devenir illégale en France. Il s'agit d'une directive que certaines collectivités locales ont mises en place depuis dix-huit mois, obligeant les salariés travaillant sur les chantiers à parler et à comprendre le français (la langue de Molière, bien sûr). En apparence, c'est une mesure destinée à protéger ces salariés, de façon à ce qu'ils comprennent les consignes de sécurité. En réalité, c'est une façon de lutter contre le travail détaché, puisque bon nombre de ces étrangers qui viennent en France, employés aux conditions sociales de leur pays d'origine, ne parlent pas notre langue. Et voilà que le rapporteur public, représentant l'État, enjoint au tribunal administratif d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'une des régions qui avait mis en place cette clause, d'interdire cette clause, au motif qu'elle est discriminatoire.



Cela veut dire que l'État est totalement contre cette clause. Dans les derniers jours du quinquennat Hollande, le gouvernement avait diffusé une circulaire demandant à tous les préfets de lutter par tous les moyens juridiques contre la clause Molière, qui avait été critiquée par la Commission de Bruxelles, parce qu'elle restreint de facto la libre circulation des travailleurs dans l'Union. L'empressement du gouvernement de l'époque était d'autant plus grand que les collectivités locales qui ont choisi de mettre en place la clause Molière sont presque toutes à droite. C'est Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'un de ses défenseurs les plus ardents.

Le travail détaché est plus que jamais en progression chez nous. Les derniers chiffres, qui sont sortis il y a quelques jours, font état de 354.000 travailleurs détachés en France, soit 24% de plus que l'année d'avant. Ils sont employés principalement dans le BTP, l'intérim et l'industrie. Ils viennent d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne et de Pologne. Et si certaines régions luttent contre cela, c'est parce que les élus considèrent qu'il s'agit d'une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises qui emploient des français ou des étrangers habitant en France. Une concurrence déloyale, et pourtant légale, depuis la directive européenne de 1996.