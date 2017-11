Plainte des actionnaires d'Altice : comme une similitude avec Vivendi

publié le 23/11/2017 à 08:08

La situation d'Altice rappelle de plus en plus Jean-Marie Messier et Vivendi. La similitude est troublante. Elle m'est devenue évidente mercredi 22 novembre à 12h02, quand la dépêche AFP nous appris que c'était Maître Frédérik-Karel Canoy qui attaquait Patrick Drahi pour "diffusion d'informations fausses et trompeuses" au nom d'un groupe de petits actionnaires. Cela m'a replongé le 15 octobre 2002. Ce jour-là, un certain Maître Frédérik-Karel Canoy attaque Jean-Marie Messier pour "information trompeuse" sur les comptes de Vivendi Universal.



D'abord, la fausse information aux marchés, c'est le péché capital en finance, la pire des fautes, l'excommunication. Ensuite, le motif est le même : on avait comptabilisé jusqu'à 35 milliards de dettes chez Vivendi, et on atteint les 50 milliards avec Patrick Drahi. On va dire qu'avec l'inflation sur quinze ans, on est à peu près sur les mêmes ordres d'idée. À l'époque, Jean-Marie Messier disait que son groupe allait mieux que bien. C'est à peu près le message que nous fait passer l'état-major d'Altice.