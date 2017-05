L'été est là : "On se tonguise, on se parasolise !", lance Pascal Praud

publié le 26/05/2017 à 11:17

Pont de l'ascension, grand soleil sur l'Hexagone... Il flotte comme un air de vacances... Alors Pascal Praud invite Yves Calvi à chuchoter sur l'antenne de la première radio de France. "C'est un vendredi de pont, vous allez réveiller tout le monde, personne ne bosse !", lance-t-il au présentateur.



"Paris est vide, mon banquier est sur le sable, je suis le seul présent dans mon immeuble cossu du VIIe arrondissement de Paris, constate le journaliste. Ils sont tous partis à la Renardière. Même à RTL, je ne veux pas balancer, mais je me demande pourquoi vous êtes encore là Yves ! Puisque toutes les stars de la maison sont sous paréos... À la plage!"

Le temps de l'oisiveté estivale est donc venu. "On débranche, on souffle, on se tonguise, on se parasolise, on se huilesolairesolise", lance Pascal Praud. "Chéri, tu m'aimes ? - Je bronze. Faites péter la serviette de bain, on arrive !"