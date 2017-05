Fini les animaux au cirque Bouglione, "la doxa du moment" selon Pascal Praud

publié le 25/05/2017 à 11:45

Il n'y aura plus d'animaux au cirque Bouglione au nom du politiquement correct. "j'aimais, naïvement, aller au cirque, et voir les dompteurs qui domptaient, croiser les lions et les tigres qui me filaient les chocottes", se remémore Pascal Praud en souvenir d'une époque bientôt révolue. "Je n'avais pas mesuré le tortionnaire qui sommeillait en moi devant ce spectacle de la captivité animale".



Mais c'était sans compter sur "la sainte inquisition qui m'a convaincu d'arrêter de fumer et de revendre mon diesel", ironise le journaliste. Cette même inquisition qui "attaque Marineland, libère les dauphins" a donc persuadé Joseph Bouglione "d'accepter la doxa du moment" selon Pascal Praud. "C'est par amour des animaux et par respect du public que j'arrête", a expliqué le fils de cette grande famille du cirque.



"Son grand-père Alexandre a dû faire dans sa tombe un saut périlleux post-mortem", imagine Pascal Praud. "Aujourd'hui les cirques, demain les zoos, et après demain, vous verrez, les mangeurs de côtes de bœuf seront montrés du doigt. (...) On n'arrête pas le progrès et encore moins la bêtise (...), plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien", conclut-il.