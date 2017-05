publié le 24/05/2017 à 08:00

Le festival de Cannes a fêté ses 70 ans mardi 23 mai. L'occasion est donc toute trouvée de revisiter les Palmes d'or. "Chaque matin, je vous vois et c'est La Dolce Vita - 1960, clame Pascal Praud à Yves Calvi. Je suis Le Messager - 1971 -, vous êtes Le Guépard - 1963 - et parfois vous ouvrez Les Parapluies de Cherbourg – 1964".



"J'évite Le Monde du silence - 1956 - parce qu'autrement, Apocalypse now - 1979 -, Adieu ma concubine - 1993 ! Figurez-vous qu'elle s'appelle Rosetta - 1999 -, qu'elle aime Sexe, mensonges et vidéo – 1989", confie-le journaliste.

"Oh je sais, je vous raconte toujours la même histoire, Un Homme et une femme - 1966 -, qu'ils s'appellent Sailor et Lula - 1990 - ou Antoine et Antoinette - 1947. Bref, Quand passent les cigognes - 1958 - Que la fête commence - 1980. À demain, dans 24 heures, Une aussi longue absence - 1961", conclut-il.





