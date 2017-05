publié le 22/05/2017 à 13:54

"Le club d’Amiens football monte pour la première fois en Ligue 1 de son histoire, ce n'est jamais arrivé. Hasard...", avance Pascal Praud. "Sauf qu'Amiens termine avec 66 points et qu'Emmanuel Macron a obtenu 66% des suffrages au second tour. Hasard et coïncidence ?", s'interroge-t-il.



Le journaliste explique qu'"en numérologie, le chiffre 66 est celui de Dieu, il annonce la richesse". "Mais savez-vous comment se prénomme le dernier buteur d'Amiens de la saison ? Celui qui a marqué à la 95e minute. Celui qui envoie son équipe, son club, sa ville, en Ligue 1. Oui, vous l'avez deviné, il se prénomme Emmanuel", souligne l'éditoraliste.

"J'ai parlé hier soir avec le grand chef des Illuminatis, celui qui dirige le monde, ironise Praud. Tout est sous contrôle, ayez confiance, d'ailleurs le soleil s'installe en France, le hasard n'existe pas".