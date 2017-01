Plusieurs milliers de foyers sont toujours privés d'électricité au lendemain de la tempête Egon, qui a fait une victime dans les Alpes-Maritimes.

Crédit : FRED TANNEAU / AFP Des agents tentent de rétablir l'électricité dans le Finistère, en Bretagne.

par La rédaction numérique de RTL publié le 13/01/2017 à 23:06

Au lendemain de la tempête Egon, de nombreuses personnes sont toujours privées d'électricité en France. À 16h, ce vendredi 13 janvier, 110.000 foyers continuaient de s'éclairer à la bougie pendant que le réseau de distribution d'électricité Enedis tentait de rétablir la situation. Au plus fort de la tempête, 330.000 foyers étaient privés d'électricité. Les régions les plus touchées sont la Normandie et la Picardie. Une victime est à déplorer dans les Alpes-Maritimes : une mère de famille a été écrasé par un arbre, alors qu'elle emmenait ses enfants à l'école. Une cinquantaine de blessés ont par ailleurs été dénombrés selon le ministère de l'Intérieur.



Selon le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, plus de 4.452 interventions ont été recensés et 6.000 pompiers ont été mobilisés, dans la nuit de jeudi. La Haute-Corse a levé l'alerte aux vents violents dans la journée de vendredi, mais trois aéroports de l'île ont provisoirement fermé, à Ajaccio, Bastia et Calvi. Concernant le trafic ferroviaire, un Thalys qui effectuait le trajet entre Paris et Bruxelles a été bloqué dans la Somme, pendant plusieurs heures.



Après avoir levé la vigilance orange dans la plupart des départements, Météo France a rétabli l'alerte, cette fois pour neige et verglas. Dix départements sont concernés : l'Ain, les Ardennes, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Isère, le Jura, la Haute-Marne, la Meuse, la Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort. Des chutes de neige sont prévues pour le week-end. La vitesse a été réduite sur plusieurs autoroutes de l'Est de la France, comme l'A36 entre Mulhouse et Beaune. Le météo de la semaine s'annonce rude, avec des températures comprises entre 6 et 8 degrés. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE a indiqué qu'il pourrait déclencher des mesures exceptionnelles dès mardi 17 janvier, comme envoyer des "alertes" aux consommateurs pour les inciter à réduire leur consommation d'électricité pendant les heures de pointe.