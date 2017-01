Dans une lettre, Salah Abdeslam assure ne pas "avoir honte"

Le seul membre encore en vie des commandos jihadistes du 13 novembre s'est confié par écrit dans une lettre adressée à une femme qui lui envoie des courriers.

Crédit : DSK / POLICE NATIONALE / AFP Salah Abdeslam est incarcéré à la prison de Fleury-Merogis (Essonne).

par Geoffroy Lang , Avec AFP publié le 13/01/2017 à 06:02

Détenu le plus surveillé de France depuis son incarcération le 27 avril à Fleury-Mérogis, Salah Abdeslam a toujours refusé de parler aux juges jusqu'à présent. Mais "dans une lettre, non datée, versée au dossier d'instruction le 11 octobre, il se montre pour la première fois assez disert", écrit Libération, en publiant certains extraits de celle-ci. Le seul membre encore en vie des commandos jihadistes du 13 novembre 2015, s'est confié par écrit dans un échange épistolaire avec une femme qui lui envoie des courriers en prison.



La lettre commence ainsi : "Je t'écris sans savoir par ou commencé, j'ai reçu l'ensemble de tes lettres et ne pourrais te dire qu'elle me font plaisir ou non, ce qui est sur c'est qu'elle me permette de passé quelque temps avec le monde extérieur"[sic]. D'une écriture petite et régulière, souligne Libé, Salah Abdeslam poursuit : "d'abord, je n'ai pas peur de faire sortir quelque chose de moi car je n'ai pas honte de ce que je suis et puis qu'est-ce qu'on pourrai dire de pire que ce qui ce dit déjà."

"Tu es sincère alors je vais l'être aussi, si je te demande les intentions de ta démarche c'est pour m'assuré que tu ne m'aime pas comme si j'étais une 'star ou une idole' parce que je reçois des courriers comme ça et je ne cautionne pas cela car le seul qui mérite d'être adorer c'est Allah, Seigneur de l'univers", écrit-il. Selon Libé, Abdeslam est destinataire de nombreux courriers et n'aurait répondu qu'à cette femme, dont la dernière missive émane d'une poste de Côte-d'Or.



"Je ne cherche ni à m'élevé sur terre ni a commettre le désordre, je ne veux que la réforme, je suis musulman, c'est-à-dire soumis à Allah [...] Est tu soumise ? Si non Alors dépêche toi de te repentir et te soumettre à Lui. N'écoute pas les gens mais plutôt les paroles de ton seigneur. Il te guidera. [sic]" La saisie de ce courrier est intervenue la veille (11 octobre) du jour où les avocats Frank Berton et Sven Mary ont annoncé renoncer à assurer sa défense, empêchés d'agir par le mutisme d'Abdeslam, précise Libération.