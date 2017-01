La mère du petit garçon et son compagnon ont été déférés devant le parquet de Nantes en vue de leur mise en examen.

Crédit : AFP / PHILIPPE HUGUEN Une voiture de police (illustration).

par Clémence Bauduin publié le 13/01/2017 à 23:13

Un petit garçon, âgé de 8 ans, a été retrouvé mort dans une baignoire à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) mercredi 11 janvier. La mère de la jeune victime et son compagnon, soupçonnés de l'avoir torturé et tué, ont été déférés le vendredi 13 janvier au soir, selon une source judiciaire. Le parquet de Nantes a requis leur mise en examen pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans" et "actes de torture et de barbarie", ainsi que leur placement en détention provisoire.



Selon la même source judiciaire, la femme présentée à un juge d'instruction, âgée de 26 ans, est la mère - et non la tante comme évoqué dans un premier temps - du garçon de huit ans. Elle hébergeait son fils depuis le mois de septembre avec son compagnon. Ce dernier, âgé de 31 ans, n'est pas le père de l'enfant. Tous deux avaient été interpellés et placés en garde à vue mercredi 11 janvier, après la découverte du corps de l'enfant. L'autopsie a conclu à un décès par noyade du garçon, mais "semble-t-il dans un contexte de violences", son corps présentant plusieurs hématomes, a expliqué la source judiciaire.



Depuis plusieurs mois, l'enfant aurait, "de manière régulière, fait l'objet de sévices très appuyés, de coups et à certaines occasions était entravé par des liens", a-t-on indiqué de même source. Le jour du drame, l'enfant aurait été à nouveau puni et frappé avant de devoir supporter "la punition de la baignoire", emplie d'eau froide. Il aurait été entravé aux chevilles et aux poignets avec des liens, retrouvés ensuite dans l'appartement. Deux autres enfants, âgés de trois ans et 18 mois, vivaient dans la famille, inconnue des services sociaux. Le plus jeune au moins serait l'enfant du couple.