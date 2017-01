Météo France place 10 départements en vigilance orange neige-verglas

Le mercure est en chute libre sur l'ensemble du pays et de la neige est tombée des Ardennes à l'Isère.

Crédit : JEFF PACHOUD / AFP Une route sous la neige (illustration)

par Ludovic Galtier publié le 14/01/2017 à 07:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La tempête continue à s'abattre sur le pays. Météo France accroît sa surveillance sur 10 départements en particulier. En effet, l'Ain, les Ardennes, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Isère, le Jura, la Haute-Marne, la Meuse, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas.



Météo France précise sur son site que "les chutes de neige vont se poursuivre durant ces prochaines heures, surtout marquées sur le relief. De la Meuse aux Ardennes, il pourrait tomber de deux à cinq centimètres de neige, et localement cinq à dix centimètres de la Côte-d'Or à la Haute-Marne. Il est à noter que les cumuls sont moins importants en plaine dijonnaise, autour de 1 à 3 cm."



L'institut météorologique appelle à la prudence, notamment sur les routes et souligne que les réseaux de distribution d'électricité peuvent être affectés. Le passage de la tempête baptisée Egon a fait vendredi un mort à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), une femme victime de la chute d'un arbre. Le 13 janvier, 35.000 foyers étaient privés d'électricité, essentiellement en Normandie et en Picardie. Au plus fort de la tempête, plus de 330.000 foyers avaient été touchés par les coupures.