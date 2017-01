Journal de 7h : des coupures d'électricité à prévoir cet hiver ?

REPLAY - Une vague de froid est annoncée à partir du mardi 17 janvier et des mesures exceptionnelles sont envisagées par le gestionnaire du réseau RTE.

par Bernard Poirette , Yann Bouchery publié le 14/01/2017 à 07:40

Plusieurs milliers de personnes sont encore privées d'électricité en France, samedi 14 janvier, après le passage de la tempête Egon. Si 90% des clients ont été dépannés vendredi, 35.000 foyers ont passé la nuit sans courant. La Normandie et la Picardie sont les zones les plus touchées de l'Hexagone. Ces deux régions comptent en effet 16.000 foyers dépourvus d'électricité chacune.



L'alimentation électrique des foyers sera mise à rude épreuve la semaine prochaine. Une vague de froid est annoncée à partir du mardi 17 janvier et des mesures exceptionnelles sont envisagées par le gestionnaire du réseau RTE. Des alertes devraient ainsi être diffusées pour inciter les Français à diminuer leur consommation lors des heures de pointe. L'alimentation de certains sites industriels pourrait également être réduite.

À écouter également dans ce journal :

- François Hollande se rend au Mali. Le chef de l'État est en route pour Bamako et le sommet Afrique-France pour rendre hommage aux soldats de l'opération Barkhane. Depuis 4 ans, les militaires français luttent contre les jihadistes dans le nord du pays.



- Justice : un an et demi après la découverte du scandale Volkswagen, c'est au tour de Renault de se trouver dans le collimateur de la justice concernant la pollution liée à ses moteurs diesel. Le parquet a en effet ordonné l'ouverture d'une enquête pour chercher à savoir si le premier constructeur automobile français a minoré les émissions polluantes de ses voitures. Une annonce qui a fait chuter l'action de la bourse à 3% à la mi-journée.



- Haut-Rhin : des jeunes ont incendié une voiture de police garée dans une caserne à Colmar. Un acte motivé par la revanche de ces individus qui ont perdu leur permis de conduire. Les cinq prévenus ont écopé de peines de prison ferme.



- Loire-Atlantique : un enfant de 8 ans a été retrouvé mort dans une baignoire à Saint-Herblain, mercredi 11 janvier. La mère de la jeune victime et son compagnon, soupçonnés de l'avoir torturé et tué, ont été déférés vendredi 13 janvier, selon une source judiciaire. Le couple a été par la suite mis en examen pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans" et "actes de torture et de barbarie".



- Hongrie : une Française de 19 ans et une Belge de 18 ans sont visés par un mandat d'arrêt européen pour menées jihadistes ont été arrêtées dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier en Hongrie, alors qu'elle cherchaient à se rendre en Bulgarie en passant par la Serbie, ont indiqué les autorités hongroises.