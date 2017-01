Journal de 7h30 : la SNCF lance une nouvelle carte jeunes

REPLAY - Accessible aux 16-27 ans, la nouvelle carte jeunes permettra de voyager en illimité sur les TGV et Intercités

> Le journal RTL du 10 janvier 2017 Crédit Image : AFP Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La bonne idée de la SNCF : la carte TGV pour les jeunes nommée Happy Card. Mise en place pour les 16-27 ans, elle coûte 79 euros par mois et va permettre à ses bénéficiaires de voyager de manière illimitée à bord des TGV et Intercités.



La Happy Card devrait être mise en place le 19 janvier prochain, elle exigera un engagement de trois minimum et sera souscrite sur Internet en transmettant des documents d'identité. Ses détenteurs voyageront en seconde classe. Un aspect négatif toutefois sur cette nouvelle carte : les réservations ne seront ouvertes qu'un mois avant le départ au lieu de trois, par ailleurs les places disponibles avec la Happy Card seront également limitées en période de pointe, le vendredi soir par exemple.



Une nouvelle offre qui va permettre à la SNCF de reconquérir les jeunes, qui ont tendance à privilégier le covoiturage au train.

À écouter également dans ce journal

- À Paris, le prix des PV va flamber,et ce à partir de 2018. Oublier de payer le parcmètre coûtera désormais 50 euros dans les arrondissements du centre ( du Ier au XIe) à parti de 2018 contre 35 euros pour les autres



- Trafic de drogue : une mesure radicale pour en permettre d'en finir avec les dealers,l'office HLM de Compiègne dans l'Oise a décidé de fermer certains immeubles. Une mesure qui ne plait pas vraiment au maire de la ville qui estime : "on ne peut pas déplacer les gens sans leur accord".



- Braquage de Kim Kardashian : 17 personnes toujours en garde à vue. Les enquêteurs suspectent également le chauffeur de la célébrité, également interpellé, d'avoir renseigné les braqueurs afin qu'ils opèrent plus facilement.



- Procès du faucheur de chaises : le parquet a requis une dispense de peine à l'encontre du militant altermondialiste Jon Palais. Il avait volé 14 chaises dans une agence de la BNP Paribas pour dénoncer l'évasion fiscale



- En bas de la Trumptower, une photo : celle du Français Bernard Arnault et du Président américain entrant Donald Trump : le patron du groupe de luxe LVMH a notamment évoqué la possibilité "d'agrandir" ses usines Louis Vuitton dont certains produits sont fabriqués en Californie depuis 25 ans.





- Sport : début des quarts de finale de la coupe de la ligue ce mardi 10 janvier. À 18h30 Nantes affronte Nancy et à 21 h Socho contre Monaco