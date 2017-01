La Happy Card sera disponible dès le 19 janvier prochain et ses clients pourront voyager de façon illimitée moyennant 79 euros par mois.

Une utilisatrice composte son billet SNCF dans une gare (illustration)

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 10/01/2017 à 08:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La SNCF tente-t-elle de reconquérir la jeunesse? La société met en place une nouvelle carte à destination des jeunes qui va permettre au 16-27 ans de voyager de manière illimitée à bord des TGV mais aussi des Intercités et ce, à partir du 19 janvier. Selon le Parisien/Aujourd'hui en France, cette nouvelle carte jeunes devrait coûter 79 euros par mois





La personne qui souhaite s'abonner à cette nouvelle carte baptisée Happy Card devra s'engager pour au moins trois mois via internet et transmettre une copie des documents d'identité. Une fois bénéficiaire de cette nouvelle carte, il suffira simplement de présenter une pièce d'identité au contrôleur afin de justifier de son âge.



Seul inconvénient avec cette Happy Card : les réservations ne seront ouvertes qu'un mois avant le départ au lieu de trois pour les autres. Par ailleurs, sur les trains circulant en période de pointe, le vendredi soir par exemple, les places disponibles pour ses détenteurs seront limités.



Avec cette nouvelle offre, la SNCF souhaite surtout redorer son image et se rendre plus accessible auprès des jeunes, qui boudent les trains, souvent trop chers et ont tendance à privilégier les covoiturages.