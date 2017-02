Journal de 7h30 : la droite se questionne face à l'affaire Fillon

Alors que la question se pose sur une éventuelle démission de François Fillon, Alain Juppé à d' ores et déjà précisé qu'il ne serait pas "le plan B".

> Le journal RTL du 02 février 2017 Crédit Image : AFP Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Son nom revient avec insistance ces derniers jours mais il l'a bien dit, il ne faut pas compter sur lui. Alain Juppé est sorti de son silence à Bordeaux. Celui qui est arrivé deuxième à la primaire de la droite n'a pas l'intention de revenir. "Pour moi la question ne se pose pas. En ce qui me concerne, en toute hypothèse, je ne serais pas le plan B".



Mais pour François Fillon, la question ne se pose pas puisqu'il ira jusqu’au bout : "je vous demande de tenir pendant 15 jours" a t-il demandé aux parlementaires de droite. "Il y a quelque chose qui ressemble à un coup d'état institutionnel" a affirmé le candidat les Républicains.



Une accusation qui a fait bondir à gauche et l'Élysée a publié un communiqué dans lequel il est dit que "le seul pouvoir est celui de la justice". Georges Fenech, député les Républicains a ouvert la boite de Pandore mercredi 1er février déclarant que son parti devait dores et déjà choisir un nouveau candidat.

À écouter également dans ce journal

- Affaire Penelope Fillon : l'émission Envoyé Spécial diffusée ce jeudi 2 février sur France 2 dévoile l'existence d'une vidéo datant de 2007 dans laquelle Penelope Fillon affirme ne jamais avoir été assistance parlementaire de son mari.



- Sondages : Pour la première fois, un sondage donne Emmanuel Macron vainqueur face à Marine Le Pen au second tour. L'ancien ministre de l'Économie prend soin de se tenir à distance de l'affaire Fillon.



- Assemblée nationale : les députés ont adopté cette nuit du 1er au 2 février de nouvelles règles sur la transparence des candidats à une élection avec l'obligation de casiers judiciaires vierges.





- Serge Dassault : jugé le mois dernier pour blanchiment de fraude fiscale, va connaître ce jeudi 2 février son sort au sujet de son siège de sénateur. Le tribunal correctionnel de Paris va donner sa décision dans l'après-midi.



- Paris : un patient de l'hôpital Pompidou qui avait disparu de sa chambre a été retrouvé mort mercredi 1er février. Il avait disparu depuis trois jours. Deux enquêtes ont été ouvertes.





- Coupe de France de Football : Monaco a arraché son billet pour les 8e de finale au terme d'un match à Chambly avec un score final de 5-4 après les prolongations.