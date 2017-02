INFO RTL - Le conseil stratégique des Républicains a décidé de sanctionner le député sarkozyste Georges Fenech en lui retirant son investiture aux législatives.

Les couteaux sont sortis chez Les Républicains. Mercredi 1er février, c'est le député Georges Fenech qui a dégainé le premier en réclamant la réunion d’un conseil national extraordinaire. L'élu du Rhône a estimé que "la situation est très compromise" à droite après les révélations du Canard Enchaîné sur les emplois présumés fictifs de Penelope Fillon et que "le résultat de la primaire est caduc".



L'intéressé a beau assurer et répéter qu'il n'est pas dans une opération anti-Fillon et qu'il le soutient, l'ancien soutien de Nicolas Sarkozy pourrait bien le regretter. Un conseil stratégique était réuni dans la soirée au siège du parti. Selon les informations de RTL, la décision a été prise de le sanctionner sévèrement en lui retirant notamment l’investiture du parti pour les prochaines élections législatives.



Une décision rapide qui devrait être entérinée dans les heures qui viennent par le parti lui-même. Une décision surtout qui se veut bien sûr exemplaire au moment où le député Fenech essaye de réunir des signatures, puisqu'il a également envoyé un mail en début de soirée à tous les parlementaires Les Républicains pour les inviter à soutenir sa proposition.

"Un plan W" ?

Georges Fenech assure avoir pris sa décision seul. "Seul et en conscience" : c'est ce qu'il disait d'ailleurs spontanément mercredi quand on lui posait des questions sur son initiative. Sans doute parce qu'il sait bien ce qui se dit dans le parti. Beaucoup sont pourtant convaincus que derrière Georges Fenech se cache en fait un ténor des Républicains : le président de la région Auvergne- Rhône-Alpes Laurent Wauquiez.



"Il n’y a pas de preuve tangible" reconnaissait dans la soirée un cadre du parti. Laurent Wauquiez s’est d’ailleurs montré extrêmement discret depuis quelques jours. Il avait prévu de réunir des élus, comme il le fait occasionnellement, le 7 février prochain à l’Assemblée nationale. Il a pris la précaution d’annuler cette réunion. Il ne s’est pas exprimé hier à la réunion des parlementaires autour de François Fillon. Le soir, il n’était pas non plus présent au comité politique des Républicains dont il fait pourtant partie. Reste que ses oreilles ont dû un petit peu siffler, bien que son nom n'ait pas été prononcé.



Mais plusieurs personnes assurent avoir reçu un texto de la part du vice-président des Républicains : un message adressé à des têtes de réseau, et dans lequel il cherchait des informations justement sur le conseil national et sa composition. Autrement dit, il serait en train de compter ses forces. Or l’information est remontée jusqu'au quartier général de la campagne dans la journée. Cela n'a pas plu, c’est le moins qu’on puisse dire. "Je ne sais pas s’il y au un plan B, mais il y a un plan W", lâchait un proche de Fillon mercredi soir.