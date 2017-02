Les infirmières se sont aperçues de son absence samedi 28 janvier. Il a été retrouvé dans un escalier du parking de l'hôpital.

Le mystère reste entier à l'hôpital Georges Pompidou. Samedi 28 janvier au matin, un patient est porté disparu. Après trois jours de recherches, il a finalement été retrouvé mort, dans un escalier peu fréquenté du parking de l'établissement.



C'est à 7 heures du matin ce samedi 28 janvier que l'équipe soignante donne l'alerte, après s'être aperçue que le patient de 47 ans n'est plus dans son lit. L'homme avait été hospitalisé pour des problèmes respiratoires. Les 120.000 m² et 8 étages que compte l'établissement sont alors passés au peigne fin, sans succès. Aucune trace du patient, déjà connu pour des troubles psychiatriques.



Les jours suivants, les services de sécurité continuent leurs recherches sans plus de réussite. Plusieurs hypothèses sont alors envisagées : le malade a-t-il fait une fugue ? Ou bien s'est-il perdu ? Le commissariat est prévenu, tout comme la cellule de recherche des personnes disparues.



Le corps sans vie du patient est finalement découvert mardi 31 janvier à la mi-journée. C'est un agent qui l'a trouvé dans un escalier très peu fréquenté du parking de l'hôpital. Deux enquêtes ont été ouvertes depuis, l'une en interne à l'assistance publique, l'autre par la police. Les enquêteurs se demandent notamment comment le malade a pu passer inaperçu pendant trois jours s'il se trouvait encore dans l'établissement.



À ce stade, l'hôpital Georges Pompidou n'a pas pu fournir d'explications. Une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place pour aider les équipes soignantes.