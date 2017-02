INFO RTL - Marie et Charles Fillon devront justifier de leur activité d'attachés parlementaires auprès de leur père François Fillon.

Crédit : Eric FEFERBERG / AFP Penelope et François Fillon, lors du meeting de la Villette le 29 janvier2017

publié le 02/02/2017

L'enquête se poursuit autour des supposés emplois fictifs de Penelope Fillon, en tant qu'attachée parlementaire de son mari et collaboratrice à la Revue des deux mondes. Mais la justice s'intéresse maintenant à deux enfants du couple, Marie et Charles. Lors de l'entretien donné au journal télévisé de TF1 jeudi 26 janvier, François Fillon avait pris les devants en affirmant qu'il avait employé deux de ses enfants.



Selon les informations de RTL, Marie et Charles Fillon vont à leur tour être entendus par la justice. Ils ont tous les deux été salariés en tant qu'attachés parlementaires quand leur père, François Fillon, était sénateur de la Sarthe entre 2005 et 2007. Ils devront justifier de leur activité.



Mercredi 1er février, c'est Marc Joulaud qui a été entendu. L'ex-suppléant de François Fillon a précisé aux enquêteurs la fonction occupée par Pénélope Fillon à ses côtés. Elle avait été son assistante parlementaire de 2002 à 2007.