L'émission "Envoyé spécial" diffuse, jeudi 2 février, les extraits vidéos inédits d'une interview que Penelope Fillon avait accordé au quotidien britannique "The Telegraph", en mai 2007

Jour après jour, les révélations se succèdent dans l'affaire des emplois fictifs visant Penelope Fillon. Une nouvelle vient s'ajouter à une liste déjà assez longue pour les époux Fillon. Ce jeudi 2 février, Envoyé spécial diffuse des extraits vidéos accablants pour la défense du candidat à la présidentielle. En mai 2007, alors que François Fillon vient d'être nommé premier ministre par Nicolas Sarkozy, sa femme est interviewée par The Telegraph, un quotidien britannique. Détaillant son rôle auprès de son mari, elle affirme alors : "Moi, je n’ai jamais été l’assistante de mon mari" et "je ne me suis pas occupée de sa communication non plus".



Cette vidéo, qui accompagnait un portrait dans The Telegraph, n'est aujourd'hui plus disponible en ligne, mais les journalistes d'Envoyé spécial ont retrouvé la personne qui avait tourné les images à l'époque et qui avait gardé les rushs. Celle-ci à cédé les droits à France Télévisions qui a donc choisi de les diffuser. Plus surprenant, ces deux phrases prononcées par Penelope Fillon n'ont pas été retenues pour le portrait réalisé par le quotidien.



Dans ce document, dont des extraits ont été repris dans la presse ces derniers jours, Penelope Fillon expliquait : "Je me suis rendu compte que mes enfants ne m’ont jamais connue que comme une mère". Une réflexion laissant penser qu'elle n'avait donc jamais eu d'activité professionnelle avant cette date.